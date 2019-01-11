Ходорковский заявил о невнимании СКР к находкам центра "Досье" по убийству журналистов в ЦАР

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что Следственный комитет не изучил данные созданного им центра "Досье" при проведении расследования по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР.

По его утверждению, Следственный комитет сделал заявление, "ограничившись чтением заголовков". "Иначе бы выражения "голословные утверждения" и "обвинения непричастных" не прозвучали бы", - заявил Ходорковский, слова которого приводят в его пресс-службе. Он добавил, что считает доказанным тот факт, что убийство журналистов не было связано с грабежом, сопровождавший группу водитель "был агентом местных жандармов", а сотрудник жандармерии следил за ними с момента прибытия.

Экс-глава ЮКОСа отметил, что опубликованное в пятницу заявление СК "не может не настораживать тех, кто знает практику нашей бюрократии и переживает за независимость расследования".

"Теперь наша задача добиваться ответов на поставленные в расследовании вопросы от официального следствия. Сегодняшняя позиция СК не обнадеживает", - сказал Ходорковский. Он добавил, что добиваться ответов он намерен "через публичность и общественное мнение".

По оценке Ходорковского, остаются без ответов вопросы о том, имеют ли отношение к убийству структуры, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, а также было ли убийство запланированным.

Версия следствия

Ранее в пятницу официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что, по данным следствия, лица, причастные к убийству в ЦАР журналистов из РФ Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, пытались их ограбить.

По ее словам, водитель, сопровождавший журналистов, какого-либо отношения к органам жандармерии ЦАР не имеет, и по собственным показаниям познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги, "фиксер" Мартин в процессе его найма не участвовал.

"Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно будет лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены", - сказала Петренко.

Убийство журналистов в ЦАР

31 июля 2018 года стало известно, что в Центральноафриканской республике убиты российские журналист Джемаль, режиссер Расторгуев и оператор Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским. СКР по данному факту возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

Накануне центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал в СМИ результаты расследования убийства российских журналистов в ЦАР. По данным центра, за российскими журналистами с момента прилета в ЦАР следил сотрудник местной жандармерии, который вместе с двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Этот сотрудник неоднократно связывался с водителем, сопровождавшим журналистов в ЦАР (по данным центра "Досье", он также является бывшим сотрудником жандармерии), а также гражданином России Александром Сотовым, который в расследовании называется "подчиненным и доверенным сотрудником советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова, тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина".

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей обратилось в СК РФ с просьбой запросить информацию о расследовании убийства российских журналистов у коллег в ЦАР и проверить материалы центра "Досье".

В ФАН отметили, что центр "распространяет в социальных сетях и СМИ информацию о сотруднике Федерального агентства новостей Кирилле Романовском, которая порочит его честь и репутацию военного корреспондента".