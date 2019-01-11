Что произошло за день: пятница, 11 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Похищенный в Москве мужчина может быть связан с убийством Дениса Вороненкова. По информации источника, именно гражданин РФ и Украины Юрий Василенко, которого на Украине считают соучастником убийства экс-депутата Госдумы, был похищен у столичного ресторана. На видео с места инцидента видно, что у мужчины произошел конфликт с тремя неизвестными, которые стреляли в него, а затем увезли.

- СКР обвинил "Центр управления расследованиями" Ходорковского в гибели журналистов в ЦАР. Следователи пришли к выводу, что при подготовке командировки российских корреспондентов были допущены серьезные просчеты. Выяснилось, что водитель журналистов не имел отношения к правоохранительным органам страны, а военные ЦАР предостерегали россиян от поездок ночью. Экс-глава ЮКОСа назвал выводы СКР голословными, так как не были изучены данные созданного им центра "Досье".

- Павел Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLC. Заявление основателя мессенджера, которому противостоит Роскомнадзор, будет рассмотрено в течение пяти дней.

- Россияне заметили в магазинах упаковки с девятью яйцами. Производитель заявил, что поставляет такие упаковки с первого квартала 2018 года, их появление обусловлено исключительно маркетинговыми причинами, а не ростом цен.

- МИД РФ призвал Японию признать суверенитет России над Курилами. В преддверии визита главы МИД Японии Москва напомнила Токио о необходимости согласиться с итогами Второй мировой войны в полном объеме.

- Топ-менеджер Huawei задержан в Польше. Гражданина Китая заподозрили в сборе разведданных в пользу КНР.

- Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей. По данным Минфина РФ, объем ФНБ на 1 января 2018 года составил 4 трлн 36,048 млрд рублей. На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублей.

- Минтранс заявил, что ВПП-3 "Шереметьево" будет работать без ограничений. В ведомстве заверили, что новые технологии позволят снизить уровень шума и обеспечат работу ВПП в любое время суток, несмотря на близость жилых районов.

- Российский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Александр Логинов не допустил ни одного промаха на 10-километровой дистанции.