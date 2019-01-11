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В России Убийство российских журналистов в ЦАР

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

По данным следствия, россияне были убиты при попытке ограбления, а привели к этому просчеты в организации поездки

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР
Цветы в память об убитых в Центральноафриканской Республике журналистах
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ считает, что гибель российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошла из-за неправильной организации опасной командировки со стороны "Центра управления расследованиями" (ЦУР).

"Необходимо отметить, что инициируя публикации по этой теме (о гибели журналистов из РФ в ЦАР - ИФ) в СМИ интернет-проект "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных", - сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, "отрицать очевидное можно будет лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены".

Петренко отметила, что лица, причастные к убийству журналистов, пытались их ограбить. "На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что после отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. "Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", - заявила Петренко.

По словам представителя СКР, водитель журналистов не имеет отношения к правоохранительным органам страны. "Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране", - сказала Петренко.

Представитель СКР подчеркнула, что военные ЦАР предостерегали журналистов об опасности ночных поездок по стране, но они проигнорировали это предупреждение. "30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки", - сказала Петренко. По ее словам, россияне продолжили путь, "сославшись на нехватку времени".

Версия центра "Досье"

Накануне центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал в СМИ результаты расследования убийства российских журналистов. По данным центра, за российскими журналистами с момента прилета в ЦАР следил сотрудник центральноафриканской жандармерии, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Этот сотрудник неоднократно связывался с водителем, сопровождавшим журналистов в ЦАР (по данным центра "Досье", он также является бывшим сотрудником жандармерии), а также гражданином России Александром Сотовым, который в расследовании называется "подчиненным и доверенным сотрудником советника президента ЦАР по безопасности Валерия Захарова, тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина".

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей обратилось в СК РФ с просьбой запросить информацию о расследовании убийства российских журналистов у коллег в ЦАР и проверить материалы центра "Досье".

В ФАН отметили, что центр "распространяет в социальных сетях и СМИ информацию о сотруднике Федерального агентства новостей Кирилле Романовском, которая порочит его честь и репутацию военного корреспондента".

Убийство российских журналистов в ЦАР

30 июля в Центральноафриканской Республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях для "Центра управления расследованиями", основанного и финансировавшегося Михаилом Ходорковским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели российской съемочной группы.

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Теги: ЦАР, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

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