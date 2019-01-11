Минтранс заявил, что ВПП-3 "Шереметьево" будет работать без ограничений

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ заявил, что строящаяся в аэропорту "Шереметьево" третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) будет работать без ограничений, несмотря на близкое расположение населенных пунктов.

"Ее (ВПП - ИФ) эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума. Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома. Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета - самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой", - сообщил журналистам представитель Минтранса в пятницу.

Накануне Минтранс опубликовал законопроект, который касается порядка установления приаэродромных территорий в РФ. В пояснительной записке к нему говорилось, что из-за близлежащих поселений ВПП-3 "Шереметьево" в ночное время будет работать с ограничениями: "Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать - из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить".

ВПП-3 "Шереметьево" строится с 2009 года, первоначально открытие планировалось до 2018 года, когда в РФ проводился Чемпионат мира по футболу, но этого не произошло. В декабре гендиректор аэропорта Михаил Василенко анонсировал открытие полосы в апреле 2019 г. Стоимость объекта оценивается более чем в 55 млрд руб., источник финансирования - госбюджет. Ранее сообщалось, что запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час.