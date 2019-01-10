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Москва

Третья полоса "Шереметьево" будет работать с ограничениями

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Строящаяся в аэропорту "Шереметьево" третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) из-за близкого расположения населенных пунктов будет принимать ночные рейсы в ограниченном режиме. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который касается порядка установления приаэродромных территорий в РФ. Документ разработан Минтрансом РФ.

"Расположение полосы рядом с крупными населенными пунктами Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) не позволит полноценно ее использовать - из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов в ночное время придется ограничить", - указано в записке, опубликованной на портале regulation.gov.ru.

Кроме того, там указано, что на выкуп земель, находящихся в зоне строительства ВПП-3, в 2011-2015 гг. федеральный бюджет потратил 5,4 млрд руб.

МоскваНа третью полосу "Шереметьево" выделят еще 785 млн рубЧитать подробнее

Летом 2017 года был принят федеральный закон, который обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях (земли в радиусе 30 км) семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. В первой, самой жесткой, можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, в седьмой возможны ограничения застройки, если уровень авиационных шумов превышает допустимый и вредит здоровью. За то, что на земли и недвижимость наложены ограничения в использовании, аэропорт должен платить компенсации их владельцам. Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения также за счет аэропортов.

Осенью прошлого года Международная ассоциация аэропортов сообщала, что ни в одном аэропорту гражданской авиации РФ приаэродромная территория так и не была установлена. Основная причина в том, что не был определен порядок расчета возмещения ущерба в связи с ограничениями использования земель и объектов недвижимости.

ВПП-3 "Шереметьево" строится с 2009 года. В декабре гендиректор аэропорта Михаил Василенко анонсировал ее открытие в апреле 2019 г. Ранее сообщалось, что запуск ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций в аэропорту с 55 до 90 в час.

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Теги: Москва, Шереметьево

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