Аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную непогодой

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда, который был закрыт из-за снегопада, переходящего в ледяной дождь, возобновил работу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в справочной воздушной гавани.

"Аэропорт открыт с 6:00 по местному времени (5:00 по Москве). Задержанные рейсы готовятся к вылету", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу аэропорт Волгограда был закрыт из-за непогоды. Коэффициент сцепления не позволял принимать воздушные суда. В связи с этим авиарейсы компаний S7 Airlines из Москвы и "Победа" из Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы в Астрахань и Ростов-на-Дону соответственно.