Ученые продолжат пытаться восстановить связь со спутником "Спектр-Р"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Специалисты НПО им. Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником "Спектр-Р" до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать, сообщил "Интерфаксу" руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев.

"На оперативном совещании "Радиоастрона", которое произошло утром 11 января, было сказано, что пока от спутника есть сигнал, "НПО Лавочкина" будет пытаться наладить с ним связь", - сказал Ковалев.

Как сообщил руководитель программы, спутник не выходил на связь с утра четверга 10 января. При этом с него продолжают поступать данные, что свидетельствует о том, что научная аппаратура спутника продолжает функционировать.

"Следующий сеанс управления запланирован днем в воскресенье, Он стартует в два часа дня", - добавил ученый.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе", утром 10 января в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи.

"Специалистами Главной оперативной группы управления космическим аппаратом (КА) ведутся работы по устранению имеющихся замечаний", - сказали в пресс-службе.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "РадиоАстрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".