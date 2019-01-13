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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье днем в горах Усть-Камчатского района Камчатского края.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района.

"Угрозы цунами нет. В населенных пунктах Камчатского края не ощущалось, - отметили в МЧС. - Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали".

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Теги: Камчатка

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