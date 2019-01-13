Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

По данным СКР, по месту жительства похищенного были обнаружены патроны, травматический пистолет и сигнальные ракеты Подробнее

Похищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

Стену обрушившегося седьмого подъезда многоэтажки начнут разбирать в субботу, работы продлятся в течение одного-двух дней Подробнее

На время демонтажа в доме в Магнитогорске отселят жителей 9-го и 10-го подъездов

Как рассказали в Московском патриархате, некоторые люди спрашивали, нельзя ли было бы перенести Рождество на 25 декабря Подробнее

В РПЦ заявили об отказе переходить на новый церковный календарь

По информации источника, начальник Центра противодействия экстремизму Ибрагим Эльджаркиев не пострадал Подробнее

11 января 16:06

Москва призвала Японию признать российский суверенитет над Курилами

МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел Японии подчеркнул, что Токио следует в полном объеме признать итоги Второй мировой войны Подробнее

11 января 15:30

Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернется

Председатель Государственной Думы рассказал "Интерфаксу", на каких условиях Россия готова возобновить работу делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и снова платить взнос в СЕ Подробнее

11 января 13:25

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

По данным следствия, россияне были убиты при попытке ограбления, а привели к этому просчеты в организации поездки Подробнее

11 января 12:20

Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае

Компания заявляет о незначительных потерях в связи со вспышкой заболевания Подробнее

11 января 09:50

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

По данным "Ъ", регулятор сможет ограничивать доступ к сайтам мошенников еще до решения суда Подробнее

10 января 17:35

Роскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризма