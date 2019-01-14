Два землетрясения зарегистрированы на западном побережье Сахалина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два землетрясения произошли в понедельник на западном побережье Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 3 произошло в ночь на понедельник с эпицентром в 37 км южнее города Невельска на глубине 10 км. Второе - магнитудой 2,3 зарегистрировано в понедельник в 07:37 по сахалинскому времени (воскресенье 23:37 по Москве) на глубине 15 км с эпицентром в 19 км западнее поселка Чехов", - рассказал собеседник агентства.

Оба сейсмических события в населенных пунктах Сахалина не ощутили.