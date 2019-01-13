Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 5,5 км

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На камчатском вулкане Шивелуч утром в воскресенье зафиксирован выброс пепла высотой 5,5 тыс. м, сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано, отмечается в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек.