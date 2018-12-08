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В Росрыболовстве сообщили о снижении цен на красную икру в два раза

Есть обновление от 08:30

Цены упали ввиду рекордного улова лососевых

В Росрыболовстве сообщили о снижении цен на красную икру в два раза
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о снижении цен на красную икру в два раза.

"Цена на горбушевую икру снизилась в два раза, и это благодаря улову лососевых, который мы получили. За всю историю наблюдений поймали рекордный объем - 675 тысяч тонн", - сказал Шестаков в субботу журналистам во Владивостоке.

Он напомнил, что предыдущий рекорд составил более 530 тысяч тонн.

Руководитель Росрыболовства отметил, что уловы лососевых выросли благодаря мерам по охране лососевых.

"Конечно, все это благодаря усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей. Все это приводит к таким результатам ", - сказал Шестаков.

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Теги: Росрыболовство

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