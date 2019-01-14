Аэропорт в США закрыл КПП в одном из терминалов из-за "шатдауна"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт управления транспортной безопасности (TSA) в терминале В аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне (штат Техас) был закрыт на фоне продолжающегося "шатдауна" правительства.

"Контрольно-пропускной пункт безопасности TSA в терминале B был закрыт, и пассажиры будут перенаправлены либо в терминал C, либо в терминал E", - говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в его официальном аккаунте в твиттере.

Как заявил представитель аэропорта, закрытие вызвано кадровыми проблемами. По его словам, в управлении транспортной безопасности недостаточно агентов для проведения досмотров.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, в свою очередь, обвинил в случившемся правительство США.

"Это изменение вызвано нехваткой работников TSA, не получающих зарплату во время закрытия правительства США", - отметил он в своем твиттере.

Тернер посоветовал всегда прибывать в аэропорт за два часа до рейса.

Между тем, управление транспортной безопасности сообщило, что 3 января путешественник с огнестрельным оружием сел на рейс из Международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) до аэропорта Нарита (Япония).

"TSA определило, что стандартные процедуры не соблюдались, и пассажир действительно прошел через стандартный контрольно-пропускной пункт TSA с огнестрельным оружием в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта утром 3 января", - говорится в пресс-релизе.

Данное нарушение произошло через две недели после прекращения работы правительства, в течение которого около 51 тысячи агентов TSA работают, но не получают зарплату.

Союз авиадиспетчеров, союз инспекторов по авиационной безопасности и различные другие группы и эксперты по воздушным перевозкам выступили с заявлениями, осуждающими последствия остановки работы правительства.

Тем временем TSA и авиационные эксперты заявили, что полеты по-прежнему безопасны.

"Стандарты безопасности не будут и не были скомпрометированы", - заявил Майкл Билелло, помощник руководителя TSA по связям с общественностью, в твиттере.

Около 25% федерального правительства США закрылось 22 декабря после того, как Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в 5,7 млрд долларов стены на границе с Мексикой.