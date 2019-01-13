Пострадавшее от взрыва парижское здание оказалось под угрозой обрушения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Парижские пожарные в течение ближайших двух суток будут дежурить у здания, в котором в субботу произошел мощный взрыв, так как опасаются его обрушения, передает местное радио. В пожарной службе по-прежнему исходят из того, что причиной взрыва стала утечка газа, однако эксперты еще не завершили расследование инцидента.

Первоначально сообщалось о смерти двух пожарных, затем власти Испании сообщили о гибели своего гражданина в Париже. Вечером в субботу эту информацию подтвердили в МВД Франции.

В результате взрыва около 40 человек получили легкие ранения. Порядка десяти человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Взрыв произошёл в булочной в жилом доме в одном из центральных районов Парижа. Власти почти сразу объявили, что речь вряд ли идёт о теракте.