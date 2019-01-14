Последний раз на утечку газа в доме в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались более месяца назад

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жители дома в городе Шахты Ростовской области, в котором произошел взрыв, жаловались на проблемы с газом более месяца назад, сообщал представитель газовой службы в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП.

"Последний вызов по утечке газа 10 декабря в этом доме", - сказал он.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил журналистам, что, по данным коммунальных служб, ситуация с газовым оборудованием в доме не вызывала опасений. "По информации коммунальных служб, в целом ситуация по газоснабжению нормальная, однако в некоторых квартирах имелось индивидуальное газовое оборудование, хотя к данному случаю это не относится", - сказал Голубев.

Генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко также подчеркнул, что в пострадавших квартирах не было установлено дополнительное индивидуальное газовое оборудование.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на девятом этаже в 71-й квартире. По его словам, это "совершенно точно" был взрыв бытового газа.