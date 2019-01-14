В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Проводятся работы по укреплению дома в городе Шахты, где произошел взрыв газа, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко на заседании оперативного штаба.

"В настоящее время существует угроза дальнейшего обрушения, устанавливаются подпорки для укрепления здания. К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана", - сказал Бутко.

Он также сообщил, что в настоящее время в пункте временного размещения находится 23 человека.

Бутко уточнил журналистам, что прорабатывается вопрос о возможности временного размещения пострадавших в гостиницах. "Вопрос о предоставлении мест в гостиницах рассматривается в случае затягивания проведения аварийно-спасательных работ и до момента предоставления временного жилья тем, у кого разрушены квартиры", - добавил Бутко.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи приступили к допросам в связи с взрывом в доме в Шахтах. "В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа", - сказала она.

Петренко отметила, что в настоящее время известно об одной погибшей, ее личность установлена - это жительница одной из квартир 1987 года рождения. "Информация о других возможных жертвах уточняется", - сказала она.

По предварительным данным, утром в понедельник в результате взрыва газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в Шахтах.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).