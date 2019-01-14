Жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенок

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Единственной жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Информация о погибшем ребенке не подтверждается, погибла женщина", - сказали в пресс-службе.

Ранее оперативный штаб МЧС на месте обрушения сообщал, что в результате взрыва газа погиб ребенок.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. В результате произошло обрушение с девятого по восьмой этажи. По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва.