В Магнитогорске начали демонтаж двух поврежденных взрывом подъездов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Работы по демонтажу двух подъездов, обрушившихся в результате взрыва газа, начались в Магнитогорске, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

Будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды, жителей девятого и десятого подъездов в целях безопасности просят в течение двух дней покинуть свои квартиры до завершения всех работ. Власти отмечают, что жильцы могут поселиться на этот период в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья.

Оформление документов проводится в штабе по работе с населением в здании администрации города.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа полностью обрушился седьмой подъезд газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции. Было принято решение о демонтаже седьмого и восьмого подъездов, после чего здание проверят еще раз.