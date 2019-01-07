Скворцова сообщила об улучшении состояния спасенного в Магнитогорске ребенка

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Состояние мальчика, который пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске и был доставлен в Москву для лечения, существенно улучшилось, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день можно сказать, что ребёночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой", - сказала она журналистам.

По ее словам, со вчерашнего дня у ребенка появился голос, он "подплакивает". "Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался", - добавила министр.

Скворцова отметила, что, по словам врачей, ногу мальчика, которая пострадала от обморожения, также можно будет спасти, однако это будет длительный и непростой процесс. "Тем не менее, самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребёночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное", - подчеркнула она.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью его разрушил. 39 человек погибли.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым 11-месячного младенца, он провел под завалами более 35 часов.

Вечером 1 января мальчик был доставлен из Магнитогорска в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в крайне тяжелом состоянии. 5 января, по данным врачей, ребенок начал самостоятельно дышать.