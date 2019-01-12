На время демонтажа в доме в Магнитогорске отселят жителей 9 и 10 подъездов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Демонтажные работы в пострадавшем при обрушении доме в Магнитогорске потребуют отселения жителей 9 и 10 подъездов, сообщил журналистам в субботу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"У губернатора возникли сомнения по поводу того, что придется отселить граждан 9 и 10 подъездов в течение демонтажных работ, мы эти сомнения подтвердили", - сказал он.

Якушев также добавил, что министерство будет способствовать переезду жителей пострадавшего дома в другие регионы, если будет такая необходимость.

Позже замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль сообщил журналистам, что демонтаж стены обрушившегося седьмого подъезда дома в Магнитогорске начнется в субботу. "Сегодня начнутся первые работы по демонтажу стены обрушившегося седьмого подъезда", - заявил он, добавив, что работы продлятся в течение одного-двух дней.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Взрыв полностью его разрушил. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Было принято решение о демонтаже седьмого и восьмого подъездов, после чего пройдет еще одна проверка здания.