Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно в понедельник в Москве дал старт переговорам по вопросу заключения мирного договора между двумя странами.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - сказал Лавров, открывая встречу.

Российский министр отметил, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений".

"Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям", - сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре провел встречу с премьером Японии Синдзо Абэ в ходе своего визита в Сингапур. Как рассказал российский лидер 15 ноября, Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. "Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", - констатировал Путин.

Впоследствии японская Asahi Shimbun сообщила, что Абэ в ходе переговоров с президентом РФ пообещал в случае передачи российской стороной части Курильских островов, что там не будут размещены военные базы США.