Встреча Путина и Абэ состоится в Москве 22 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - 22 января в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента России, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе - ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Кремле, "имеется в виду также обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня".

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.