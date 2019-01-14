Автобус в Иркутске проехал пенсионерке по ногам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция проводит доследственную проверку по факту получения травм 86-летней женщиной, попавшей в понедельник под автобус на остановке в Иркутске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Пенсионерка попыталась войти в салон автобуса, следовавшего по маршруту N80. Водитель, не убедившись в безопасности своих действий, начал движение с открытой дверью. В результате пассажирка упала на асфальт, а ее ноги попали под задние колеса автобуса", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у пострадавшей открытые переломы обеих ног.

Водитель оставил место ДТП, не заметив упавшую женщину, и позднее был задержан инспекторами ГИБДД.