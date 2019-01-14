Жилой дом в Петербурге до седьмого этажа окатило кипятком и паром из прорванной трубы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ремонтно-восстановительные бригады предприятия "ТЭК СПб" устраняют технологическое нарушение на трубе в Приморском районе Петербурга, в результате которого многоэтажный дом заволокло паром.

Как сообщают очевидцы, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком.

По сообщению пресс-службы предприятия в понедельник, дефект выявлен на трубопроводе диаметром 600 мм. Специалисты приступили к локализации нарушения, после чего перейдут к ремонтным работам.

Потребители будут переведены на резервную схему, теплоснабжение и ГВС в домах сохранятся, подчеркивают в ГУП "ТЭК СПб". По нормативам на устранение подобного дефекта отводится 20 часов, но специалисты постараются справиться раньше, отмечает предприятиие.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" уточнили, что сведений о пострадавших в результате прорыва трубы не поступало, возможный ущерб оценивается. Фонтан кипятка локализован, подчеркнул собеседник.