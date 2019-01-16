Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге госпитализированы два человека

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате прорыва теплосети Московском районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в администрации города в среду.

"По предварительным данным, в зону разлива теплоносителя попали двое мужчин. Пострадавшие были доставлены в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Компания обеспечивает необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Ранее об одном пострадавшем сообщали в администрации Петербурга. "Один человек госпитализирован с ожогами ступней. Он пытался пройти к своей машине, которая попала в зону разлива теплоносителя", - сказал собеседник агентства.

Сообщение об аварии на трубопроводе на улице Орджоникидзе поступило накануне около 18.30. В зоне дефекта оказались два жилых здания, у которых отопление было ограничено, горячее водоснабжение осуществлялось в штатном режиме.

Несколько автомобилей провалились в промоину.

В 07:00 в среду завершились сварочные работы. В настоящий момент идет процесс заполнение системы теплоснабжения водой и восстановление циркуляции в зоне отключения участка. Теплоэнергетики заменили 6 м трубопровода.