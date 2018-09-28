В Дагестане ликвидировали боевика

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, силовики уничтожили в Дагестане вооруженного боевика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила информация, что в зоне действия режима контртеррористической операции силовики уничтожили одного боевика. Данная информация пока проверяется", - сказал собеседник агентства.

Накануне на участке в Кумторкалинском и Буйнакском районе Дагестана был введен режим КТО, так как была получена информация о том, что там скрываются боевики.