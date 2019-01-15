Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована

Москва. 15 января. INTERFAX.RU -Спасатели демонтировали большую часть опасных конструкций части многоэтажного жилого дома в городе Шахты, где утром в понедельник произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"К настоящему времени демонтировали три из четырех плит. На данный момент при проведении работ обрушений не произошло", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у дома подключена система освещения, что позволит спасателям работать без перерыва.

"Всю ночь на месте будут продолжаться работы, без перерыва", - добавили в службе.

Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были пересмотреть порядок разбора завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах в связи с возможным обрушением стены.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семеро человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.