Взрывом газа в Шахтах были разрушены две квартиры и повреждены еще три

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Две квартиры полностью разрушены после взрыва в многоэтажном доме в Шахтах, заявил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"У нас полностью разрушены две квартиры, частично разрушены три квартиры", - сказал Бутко журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время к работам по ликвидации последствий взрыва и поисково-спасательным работам привлечены в общей сложности свыше 500 человек и 150 единиц техники. "В связи со сложной разборкой конструкций и необходимостью нахождения на верхних этажах в малом пространстве непосредственно в работе принимают участие 25 человек, но работа осуществляется в три смены", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были пересмотреть порядок разбора завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах в связи с возможным обрушением стены. Ночью велся демонтаж опасных конструкции, после чего спасатели вновь приступили к разбору завалов.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. Семь человек были спасены, двое погибли, неизвестной остается судьба трех человек.