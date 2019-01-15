В пострадавшем доме в Шахтах нашли спрятавшуюся в шкафу кошку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спасатели спустя сутки после ЧП помогли достать вторую кошку из пострадавшего дома в Шахтах (Ростовская область), где 14 января произошел взрыв газа.

"Она спряталась в шкафу, грелась там. Спасатели искали кошку по нашей просьбе, порода донской сфинкс", - сообщила журналистам жительница 37-й квартиры Алиса Дергоусова.

Жительница первого этажа подъезда, где произошел взрыв газа, рассказала также, что в подъезде было постоянно очень сыро, а в подвале было много воды.

"Дом проседал и, мне кажется, это тоже могло как-то повлиять на произошедшее", - сообщила Дергоусова.

Она, как и многие жители дома, временно живет с семьей у родственников.

"Мы ждем информацию, куда и когда нас будут переселять. Наш подъезд не собираются возвращать, там холодно, не топится", - добавила она.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из-под завалов верхних этажей кошку и передали ее хозяевам.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По изначальным данным, семь человек были спасены, один погиб, неизвестной оставалась судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Утром 15 января МЧС сообщило об обнаружении тела второй погибшей. Таким образом, количество жертв увеличилось до двух. Неизвестной остается судьба трех человек.