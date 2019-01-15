Резиденцию владимирского губернатора будут сдавать в аренду за 100 тыс. руб. в сутки

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение сдавать свою резиденцию в аренду VIP-персонам коммерческих структур, инвесторам и бизнес-партнерам.

Пресс-служба обладминистрации сообщает, что соответствующее решение Сипягин принял для сокращения расходов областного бюджета.

"Для дальнейшего уменьшения расходов принято решение сдавать эти помещения в аренду желающим юридическим лицам. В частности, областная администрация будет предлагать размещаться здесь VIP-персонам коммерческих структур, инвесторам и бизнес-партнерам на время проведения во Владимирской области съездов, конференций, семинаров и других крупных деловых мероприятий", - говорится в сообщении.

В гостинице есть четыре номера категорий "люкс", "полулюкс" и "эконом класс".

По данным обладминистрации, в настоящее время затраты по содержанию губернаторской резиденции составляют 250 тыс. рублей в месяц. По оценкам экспертов, стоимость полной аренды комплекса в сутки составит 106,5 тыс. рублей.

В администрации подчеркнули, что в резиденции не будет вывески "Гостиница". Также не стоит задача получения специальной лицензии, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации, в настоящее время Сипягин в резиденции не проживает, и она "никак не используется". По словам собеседника агентства, бывшая глава Владимирской области Светлана Орлова жила в губернаторской резиденции.

Ранее в целях сокращения расходов облбюджета Сипягин отказался от личной охраны.