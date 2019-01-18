Владимирский губернатор обратился в прокуратуру из-за своих заместителей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность решения депутатов Законодательного собрания региона, которое обязало его согласовывать своих заместителей с депутатами.

"Внесение изменений об утверждении заместителей проходило по определенному сценарию, которое, по моему мнению, не соответствует законодательству. Мои действия всегда регламентируются законом, но никак не регламентом Законодательного собрания. Поэтому утверждение заместителей губернаторов должно происходить по закону Владимирской области. Пусть нас рассудит прокуратура, как утверждается заместитель: закон прав или регламент, как хотят депутаты Законодательного собрания", - сказал Сипягин на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что решение депутатов Заксобрания обязать губернатора согласовывать своих заместителей является "блокирующим" при создании команды.

28 сентября прошлого года депутаты Заксобрания, большинство в котором имеют представители "Единой России", приняли пакет законов, наделяющих их правом согласовывать кандидатов на должности заместителей губернатора. Право согласования вице-губернаторов Заксобрание обосновало федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных органов власти".