Россия представила США информацию о ракете 9М729

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - РФ проинформировала США о возможностях ракеты 9М729, которая, по мнению американцев, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 км. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 км, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, у РФ есть свои вопросы к Вашингтону по поводу выполнения ДРСМД. "Так, в Румынии и Польше американцы создали базы, официально именуемые противоракетными. Однако на этих базах развернуты такие же пусковые установки, как и на кораблях ВМС США, которые используются для крылатых ракет", - сказал секретарь СБ РФ

Он также упомянул создание беспилотных летательных аппаратов в США и использование в качестве мишеней для испытаний противоракетных комплексов баллистических ракет.

"Выход США из договора будет иметь негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения", - сказал Патрушев.