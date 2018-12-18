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МИД назвал обвинения США в нарушении ДРСМД при испытании ракеты 9М729 голословными

Есть обновление от 22:55

"За пять лет обсуждения этой проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства нашей вины", - заявил он в интервью

МИД назвал обвинения США в нарушении ДРСМД при испытании ракеты 9М729 голословными
Сергей Рябков
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Москва решительно отвергает обвинения США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при испытании ракеты 9М729, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Повторю - мы решительно отвергаем американские обвинения в нарушении Россией договора. Эти обвинения продолжают оставаться совершенно голословными. За пять лет обсуждения этой проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства нашей вины", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Так замминистра, в частности, ответил на просьбу прокомментировать недавние обвинения директора нацразведки США Дэниела Коутса, представившего на днях видение американской стороны того, как именно Россия нарушила Договор о РСМД.

Рябков подчеркнул: "Хочу со всей ответственностью заявить: Россия не производила и не испытывала ракетные вооружения, подпадающие под Договор о РСМД и имеющие запрещенную по нему дальность. Это в полной мере относится и к ракете 9М729, четкое указание на которую нам пришлось буквально вытягивать из США в течение нескольких лет".

"Хотел бы обратить внимание на вызывающее передергивание всей этой ситуации, которое мы наблюдаем в информационных справках на сайте Госдепартамента. Там, в частности, утверждается, что Россия постоянно меняет свою историю. Но чтобы поменять историю, ее надо сначала сформулировать", - сказал замглавы МИД РФ.

"А мы на протяжении нескольких лет не могли добиться истории США. Как только мы услышали, о какой ракете идет речь, мы передали американцам информацию о том, что в этой связи делалось и что не делалось", - продолжил он.

При этом Сергей Рябков отметил, что в Вашингтоне не торопились и с ответом на неоднократные просьбы РФ назвать те испытательные пуски, которые вызвали у американской стороны озабоченность.

"Мы добивались этого в течение пяти лет, но соответствующие даты нам передали только за пять дней до объявления о намерении США выйти из договора, когда решение о его денонсации, надо понимать, уже состоялось. Этим американцы продемонстрировали полное отсутствие заинтересованности в прояснении данного вопроса. Пять лет они просто тянули время и целенаправленно заводили ситуацию в тупик", - подчеркнул Рябков.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Это соглашение было заключено между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

США в последнее время неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор, Москва эти обвинения отвергала.

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Теги: Сергей Рябков, МИД РФ, ДРСМД

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