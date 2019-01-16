Россияне собрались сократить расходы в новом году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Четверть россиян (25%) не собираются в течение ближайшие шести месяцев тратить деньги на крупные покупки, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир", поступившие в среду в "Интерфакс".

Россияне планируют значительно снизить расходы на одежду, медицину, отдых, покупку смартфонов, отмечают социологи.

"Тем не менее, по некоторым видам расходов не всегда получается их запланировать и с точностью реализовать. В частности, это касается медицины, ремонта авто, покупки бытовой техники", - отмечают в "Ромир".

По расходам россиян за прошлый год социологи сообщили, что, согласно данным опроса, траты были увеличены по сравнению с 2017 годом практически по всем позициям. "Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику - с 13% в 2016 году до 7% в 2018 году. Вдвое, с 31% до 15%, сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие", - сообщили в "Ромир".

В опросе, который был проведен в декабре, приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.