Следователи проверят информацию о тараканах в блюдах одной из школьных столовых Ижевска

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Специалисты СУ СКР по Удмуртии начали проверку информации об антисанитарии в столовой школы №56 в Ижевске, сообщает пресс-служба управления в среду.

Проверка организована после публикации в местных СМИ материала, в котором "идет речь о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в столовой Ижевского лицея №56, где допускается антисанитария, в приготовленных блюдах дети обнаруживают насекомых".

По имеющейся информации, "подобные случаи неоднократно имели место и ранее, однако достаточных мер к их устранению администрацией школы не принято", отмечает СУ СКР.

Проверка организована по ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Будет обеспечена всесторонняя проверка изложенных фактов, по результатам чего будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления", - сообщает пресс-служба.

Материал в СМИ появился после того, как член Общественной палаты Удмуртии, зампред республиканской организации "Союз потребителей" София Гунина в ночь на среду сообщила на своей странице в соцсети о том, что к ним в организацию с жалобой обратились родители учеников лицея №56.

"Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с контролирующими органами", - написала она, приложив к публикации фотографии блюд, в которых видны тараканы.