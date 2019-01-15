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Столовая одной из школ Екатеринбурга закрыта после массового отравления детей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пищеблок екатеринбургской школы закрыли на 30 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП Свердловской области.

Ведомство отмечает, что многочисленные нарушения в помещении пищеблока и обработке оборудования стали причиной массового отравления детей.

В учреждении "не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных заболеваний, вследствие чего найдены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека", говорится в пресс-релизе. Ведомство отмечает, что к массовому отравлению привели, в частности, нарушения при обработке оборудования.

Ранее сообщалось, что в образовательном центре №25 в Екатеринбурге, где десять детей подхватили, предположительно, кишечную инфекцию, с 20 по 26 декабря 2018 года был объявлен карантин. Трое учеников были госпитализированы.

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