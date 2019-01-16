В Кремле назвали глупостью утверждения о том, что Трамп является агентом Москвы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал недостойной комментария глупостью обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в том, что тот является агентом Москвы.

"Это глупость, что ее комментировать? Это заходит в такую плоскость, что даже говорить неудобно, а вы заставляете меня комментировать", - сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее обвинение в адрес Трампа.

"Как может быть президент Соединенных Штатов быть агентом другой страны?" - задался вопросом Ушаков.

12 января газета The New York Times сообщила, что ФБР после отставки его директора Джеймса Коми негласно начало проверку, действует ли президент США Дональд Трамп в интересах России и против Соединенных Штатов.