СМИ сообщили, что ФБР в 2017 году негласно начало проверку связей Трампа с РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований после отставки его директора Джеймса Коми негласно начало проверку, действует ли президент США Дональд Трамп в интересах России и против Соединенных Штатов, сообщила в пятницу на своем сайте газета The New York Times.

По словам газеты, у руководства и агентов ФБР во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с РФ. Однако на тот момент ведомство приняло решение повременить с началом расследования, так как в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба.

В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Трампа с Москвой.