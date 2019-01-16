В МИД РФ заявили, что Лондон сам замедлил себе получение консульского доступа к Уилану

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Великобритания не использовала двустороннюю консульскую конвенцию в запросе на доступ к задержанному в РФ по обвинению в шпионаже Полу Уилану, заявили в среду в МИД РФ.

"Обратили внимание на комментарий посольства Британии в Москве относительно просьб о доступе к Уилану. В этой связи хотели бы отметить, что британская сторона не использовала двустороннюю консульскую конвенцию, действующую между нашими государствами с 1965 года", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Это замедлило процесс получения ею консульского доступа к своему подданному", - подчеркнули на Смоленской площади. "Возможно, двухсторонний документ был проигнорирован британцами намеренно, чтобы юридически затруднить доступ российских консульских сотрудников к Скрипалям", - заявили в МИД России.

Ранее в посольстве Великобритании заявили, что британская сторона официально запрашивала Москву о предоставлении консульского доступа к Уилану в начале января и повторно обращалась по этому вопросу 15 января, и до сих пор ожидает соответствующего разрешения.

"3 января Великобритания официально запросила у российских властей консульский доступ к господину Уилану. Впоследствии Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило получение запроса письменно 5 января 2019 года и устно в ходе пресс-конференции официального представителя МИД РФ 11 января", - сказали "Интерфаксу" в британской дипмиссии.

"Далее мы регулярно находились на связи с российскими властями, в частности связывались с ними вчера, 15 января, с целью обеспечить предоставление консульского доступа в соответствии с Венской конвенцией 1963 года", - отметили в посольстве.

Отвечая на вопрос, был ли предоставлен консульский доступ к Уилану, в посольстве сказали: "Ожидаем".

Сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, на следующий день Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина США до 28 февраля. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Уилан.