Посольство Великобритании в РФ получило доступ к обвиняемому в шпионаже Уилану

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в РФ получило консульский доступ в Москве к обвиняемому в шпионаже в РФ Полу Уилану, сроки его посещения согласовываются, сообщили "Интерфаксу" во вторник в британской дипмиссии.

"Органы власти РФ согласовали визит консульских сотрудников к подданному Великобритании, задержанному в Москве", - заявили в пресс-службе британского посольства.

Отвечая на вопрос о возможном времени посещения Уилана в дипмиссии сказали: "Консульские сотрудники посольства Великобритании находятся в процессе организации визита".

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США Уилана до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться.