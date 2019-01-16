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Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компании

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
Фото: ТАСС, Дмитрий Феоктистов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Представитель АСГ сказал газете, что 15 января Савельев действительно покинул московский офис в сопровождении представителей правоохранительных органов, однако подчеркнул, что это никак не связано с АСГ и работой Савельева в этой компании.

По его словам, АСГ работает в обычном режиме. Временно исполнять обязанности гендиректора АСГ стала финансовый директор Елена Тябутова, однако официального назначения еще не было.

Источник, близкий к АСГ, уточнил, что у Савельева были свои бизнесы, в частности, в кондитерской отрасли.

Как уточняет РБК, Савельев был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Савельев занимает пост гендиректора АСГ с октября 2015 года. До АСГ он работал в российском офисе Wrigley (с 1995 года он занимал пост ее гендиректора по России, а затем был президентом по региону Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка и Южная Америка), входил в советы директоров ГК "Наш хлеб" и компании "Акваника". Также работал гендиректором жирового комбината "Русагро" в Екатеринбурге.

По данным "Коммерсанта", АСГ по итогам I полугодия 2018 года была четвертым по величине производителем водки в РФ с объемом 2,49 млн дал.

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Теги: АСГ, Игорь Савельев
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