Порошенко пообещал минимизировать российское влияние на выборы в Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении минимизировать влияние России на предстоящие президентские и парламентские выборы.

"Как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать", - сказал Порошенко на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине в среду в Киеве.

По его словам, Россия уже ведет полным ходом операцию по влиянию на украинские выборы и что планы Москвы не являются секретом: "Собственно, руководство России этого особо и не скрывает - провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть".

"Цель также вполне понятна - остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее, в так называемую, "российскую сферу влияния", - заметил Порошенко.

Он пообещал создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами. "С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств", - отметил президент.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года в стране началась избирательная кампания, которая продлится 90 дней.