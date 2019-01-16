СКР возбудил дела о нападениях в Киеве на сотрудников загранучреждений России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовные дела после нападения в Киеве в 2018 году неизвестных лиц на сотрудников российских загранучреждений на Украине, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР возбуждены два уголовных дела по фактам нападений в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество посольства РФ, а также причинен вред дипломатическому работнику", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени "связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений".

По данным СКР, 26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ на Украине - автомобиль был облит легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен. "В результате противоправных действий посольству причинен материальный ущерб. Очевидно, что нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля к российскому загранучреждению, которое эксплуатируется лицом, пользующимся международной защитой и иммунитетами", - сказала Петренко.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нападении на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой (ч. 1 ст. 360 УК РФ).

"Также главным следственным управлением дана правовая оценка другому факту, имевшему место в мае 2018 года в городе Киеве на улице Братской. Группа людей совершила нападение на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником посольства России на Украине", - сказала представитель СКР.

Она напомнила, что в лицо Воробьеву плеснули едкой трудносмываемой жидкостью, "высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины".

"Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и РФ. Эти действия квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений)", - сказала Петренко.

Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных.