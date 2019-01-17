Премьер Украины назвал приоритеты работы правительства на текущий год

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритетами работы Кабинета Министров на 2019 год экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборону, меры по энергонезависимости и усиление борьбы с коррупцией.

"Мы определили приоритеты - экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной", - сказал Гройсман на традиционной встрече президента Украины Петра Порошенко с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных на Украине вечером в среду в Киеве.

Премьер-министр уточнил, что в 2019 году в полном объеме будет обеспечено финансирование сектора безопасности и обороны, в том числе и повышение зарплат и модернизация армии.