Более 230 автомобилей скопилось на выезде из РФ к Военно-Грузинской дороге

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Открытия Военно-Грузинской дороги, закрытой из-за снегопада, ожидают 234 автомобиля на выезде из РФ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии
"На военно-Грузинской дороге продолжается снегопад, проезда ожидают 234 автомобиля, в том числе 110 большегрузов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, закрыта с 23:00 вторника по московскому времени из-за сильного снегопада на Крестовом перевале в Грузии. Был выставлен пункт обогрева.