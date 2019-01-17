Более 230 автомобилей скопилось на выезде из РФ к Военно-Грузинской дороге

В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компании Подробнее

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ

К нарушителям запрета будут применять административное или уголовное наказание Подробнее

Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

Больше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войне Подробнее

Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР

16 января 16:14

В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии

Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФ Подробнее

16 января 15:30

Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске

Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублей Подробнее

16 января 13:24

Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий

Ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказание Подробнее

16 января 12:11

На заводе в Ленобласти произошел взрыв

По данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожар Подробнее

16 января 11:13

ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева

В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работу Подробнее

16 января 10:41

BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок