Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, закрыта из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

"С 23:00 мск Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта. Сильный снегопад на крестовом перевале в Грузии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, проезд по дороге был открыт с 16:00 мск понедельника, до этого он также был частично запрещен из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.