Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
В мире

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, закрыта из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

"С 23:00 мск Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта. Сильный снегопад на крестовом перевале в Грузии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, проезд по дороге был открыт с 16:00 мск понедельника, до этого он также был частично запрещен из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Грузия

Новости по теме

В мире
Британский парламент проголосовал против соглашения по BrexitБританский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Тереза Мэй заявляет, что по-прежнему нацелена на выход из ЕСПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Зайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времениПодробнее
 Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Гражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в ПаттайеПодробнее
 Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыруАстрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыру
Ученые предполагают, что им удалось обнаружить новый способ "питания" черных дырПодробнее
Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Президент США заявил, что перед этим отказался от идеи попросить жену и дочь приготовить пару салатов на скорую рукуПодробнее
 Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом
Дмитрий Рогозин пригласил Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросыПодробнее
 Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ
"Вся Православная церковь, ее митрополит, архиепископ и епископ, ее монастыри и приходы, а также все церковные учреждения в ней, отныне автокефальны, независимы и самоуправляемы", - говорится в текстеПодробнее
 Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
На Павла Адамовича вечером в воскресенье напал судимый за ограбление банков полякПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап "Дакара" и возглавил зачет грузовиков

Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап "Дакара" и возглавил зачет грузовиковДействующий и трехкратный чемпион "Дакара" Николаев, также представляющий "КАМАЗ-Мастер", опустился на второе место Подробнее

Путин назвал опасным политиканством создание новой церкви на Украине

РФ не будет вмешиваться в церковные процессы на Украине, пообещал российский президент Подробнее

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в Париже

Путин рассказал о негативных последствиях решения США выйти из ДРСМД

Москва не заинтересована в новой гонке вооружений Подробнее

Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Юнкер выразил сожаление по поводу решения британского парламента по Brexit

ЕС продолжит подготовку на случай выхода Британии из ЕС без соглашения Подробнее

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

Ранее путевки в плей-офф обеспечили ЦСКА, СКА, "Автомобилист", "Ак Барс"; вакантными остаются 11 мест Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');