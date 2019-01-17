Источник сообщил, что Настя Рыбка и Алекс Лесли могут не опасаться преследования в РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы на данный момент не имеют претензий к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые вместе с еще пятью фигурантами дела о нелегальном секс-тренинге в Паттайе вечером в четверг прилетят в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В РФ к Вашукевич и Кириллову сейчас нет претензий по линии правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Ранее Вашукевич заявила, что опасается депортации в РФ.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что "Вашукевич и Кириллов днем по местному времени зарегистрировались на совместный рейс "Аэрофлота" и AirSebia в бангкокском аэропорту "Суварнабхуми" и вылетели в Москву".

Ожидается, что они прибудут в московский аэропорт "Шереметьево" вечером в четверг. "Рейс, как ожидается, прибудет сегодня вечером в "Шереметьево D", - добавил источник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что суд в Таиланде приговорил Вашукевич к условному сроку за проведение "секс-тренинга" для туристов. Гражданка Белоруссии приговорена к девяти месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности.

Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе Кириллов, называющий себя тренером по личностному росту.

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.