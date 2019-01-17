Настю Рыбку задержали в "Шереметьево"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) задержали в аэропорту "Шереметьево" по прибытии из Таиланда, сообщила супруга Кириллова.

"Их задержали. Они сейчас сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяют статью 240, пункт 2 (УК РФ), это вовлечение в занятия проституцией", - сказала жена Кириллова журналистам, собравшимся в аэропорту.

По ее словам, с ними были задержаны ещё двое человек - Андрей Ижешко и Мария Жаркова. "На сколько и по какой точно причине, мы не знаем", - сказала она.

Жена Кириллова добавила, что Вашукевич не должна была выходить в Москве - она должна была лететь дальше в Минск.

Ранее в четверг освобожденные из тайской тюрьмы Вашукевич и Кириллов в сопровождении еще пяти фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе прилетели в Москву. "Самолет Boeing-777, на борту которого Вашукевич и Кириллов, приземлился в "Шереметьево", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Один из пассажиров рейса из Бангкока, вышедший из зоны получения багажа в "Шереметьево", подтвердил многочисленным журналистам их прибытие: "Вы "Рыбку" ждете? Вся группа их вышла. С "Рыбкой" сейчас разбираются".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации о задержании Вашукевич и Кириллова из правоохранительных органов.

Между тем ранее в четверг информированный источник утверждал, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли). "В РФ к Вашукевич и Кириллову сейчас нет претензий по линии правоохранительных органов", - заявил он "Интерфаксу".

В середине января суд в Таиланде приговорил гражданку Белоруссии Вашукевич к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов. Она была приговорена к девяти месяцам тюрьмы, которые уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности. Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе Александр Кириллов (Алекс Лесли), называющий себя тренером по личностному росту.

17 января их выдворили из Таиланда.

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.