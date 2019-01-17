Роскомнадзор повторно потребовал у вещателя "Би-би-си" в РФ сведения об иностранном владении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил повторный запрос вещателю телеканала BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих ограничение иностранного контроля за СМИ, распространяемыми в РФ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"16 января ООО "Бритиш телевижн" предоставило нам ранее запрошенные документы, однако предоставленная информация не является исчерпывающей", - сказал Ампелонский в четверг.

"Поэтому сегодня в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ", - добавил он.

9 января ООО "Бритиш телевижн" - вещателю телеканала "BBC World News" в РФ - был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. "Срок предоставления сведений - 16 января 2019 года", - уточнил в Роскомнадзоре.

Ответная проверка

В декабре 2018 года стало известно, что британский регулятор Ofcom может принять ряд мер против телеканала RT, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов, а также отзыв лицензии. По данным западных СМИ, Ofcom решил, что RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года.

В ответ на действия британского регулятора Роскомнадзор 21 декабря начал проверку телеканала BBC World News, а также ресурсов BBC в интернете. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT. По его словам, у различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации ВВС в связи с освещением ею событий, связанных с РФ, в частности, операцией российских Вооруженных сил в Сирии.

10 января в Роскомнадзоре сообщили о проведении в период с 14 по 31 января проверки вещателя BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" на соблюдение им лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. В рамках проверки Роскомнадзор направил в адрес организации запрос о предоставлении до 16 января документов, подтверждающих исполнение вещателем требований закона "О СМИ" об ограничении прямого или косвенного контроля отечественных СМИ со стороны иностранных организаций.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России.

Иностранный контроль

Согласно статье 19.1 закона "О СМИ" прямой или косвенный контроль иностранных организаций не может превышать 20% в учредителе российского вещателя. Кроме того, иностранное юридическое лицо не вправе являться редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей вещание.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бритиш телевижн" на 99% принадлежит ООО "Универсал Коммуникатионс", бенефициаром которой является медиаменеджер Леонид Лазовский, а ещё 1% вещателя BBC World News в РФ принадлежит тому же Лазовскому.

Согласно информации на сайте группы компаний Universal Communications, среди прочего, она предлагает телевизионный контент кабельным операторам. Отдел телепрограмм является официальным представителем таких каналов, как France24, Deutsche Welle TV, BBC World News, Bollywood HD, Fashion One, Mezzo, AMC, MGM HD,"Телеканал Деда Мороза" и других.

Ссылки на идеологов терроризма

Кроме того, 10 января в Роскомнадзоре заявили, что в рамках проверки обнаружили на сайте Русской службы BBC "материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". Речь идёт о цитатах Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Проводится экспертиза на "соответствие данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства".

Представитель BBC в связи с этим сообщил "Интерфаксу", что корпорация работает в соответствии с законодательством и всегда готова пояснить, как освещает те или иные события в случае обращения представителей соответствующих надзорных органов.