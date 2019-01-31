Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в России

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения", - сказал Ампелонский в четверг "Интерфаксу".

"В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее",- добавил он. Какие конкретно нарушения и в какие сроки ведомство примет решение, он не уточнил.

"Би-Би-Си" и RT

В декабре 2018 года стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может принять ряд мер против телеканала RT, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов, а также отзыв лицензии. По данным западных СМИ, Ofcom решил, что RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года. RT намерен через суд добиваться снятия претензий.

В ответ на действия британского регулятора Роскомнадзор 21 декабря начал проверку телеканала BBC World News, а также ресурсов BBC в интернете. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT. По его словам, у различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации ВВС в связи с освещением ею событий, связанных с РФ, в частности, операции российских Вооруженных Сил в Сирии.

10 января в Роскомнадзоре сообщили о проведении в период с 14 по 31 января проверки вещателя BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" на соблюдение им лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России.

Согласно статье 19.1 закона "О СМИ" прямой или косвенный контроль иностранных организаций не может превышать 20% в учредителе российского вещателя. Кроме того, иностранное юридическое лицо не вправе являться редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей вещание.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бритиш телевижн" на 99% принадлежит ООО "Универсал Коммуникатионс", бенефициаром которой является медиаменеджер Леонид Лазовский, а ещё 1% вещателя BBC World News в РФ принадлежит тому же Л.Лазовскому.

По информации на сайте группы компаний Universal Communications, среди прочего, она предлагает телевизионный контент кабельным операторам. Отдел телепрограмм является официальным представителем таких каналов, как France24, Deutsche Welle TV, BBC World News, Bollywood HD, Fashion One, Mezzo, AMC, MGM HD,"Телеканал Деда Мороза" и других.

Кроме того, 10 января в Роскомнадзоре заявили, что в рамках проверки обнаружили на сайте Русской службы BBC "материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". Речь идет о цитатах Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Проводится экспертиза на "соответствие данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства".

Представитель BBC в связи с этим сообщил "Интерфаксу", что корпорация работает в соответствии с законодательством и всегда готова пояснить, как освещает те или иные события в случае обращения представителей соответствующих надзорных органов.

17 января Роскомнадзор направил повторный запрос вещателю телеканала BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" о предоставлении дополнительных документов, "подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ" из-за того, что представленные 16 января сведения "не являются исчерпывающими".