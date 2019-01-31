В России

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в России

Проверки начались после того, как у российского телеканала RT возникли проблемы в Великобритании

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в России
Фото: Reuters

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Внеплановая проверка в отношении ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения", - сказал Ампелонский в четверг "Интерфаксу".

"В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее",- добавил он. Какие конкретно нарушения и в какие сроки ведомство примет решение, он не уточнил.

"Би-Би-Си" и RT

В декабре 2018 года стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может принять ряд мер против телеканала RT, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов, а также отзыв лицензии. По данным западных СМИ, Ofcom решил, что RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года. RT намерен через суд добиваться снятия претензий.

В РоссииВ Кремле объяснили, какие претензии возникли у ведомств к "Би-би-си"В Кремле объяснили, какие претензии возникли у ведомств к "Би-би-си"Читать подробнее

В ответ на действия британского регулятора Роскомнадзор 21 декабря начал проверку телеканала BBC World News, а также ресурсов BBC в интернете. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT. По его словам, у различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации ВВС в связи с освещением ею событий, связанных с РФ, в частности, операции российских Вооруженных Сил в Сирии.

10 января в Роскомнадзоре сообщили о проведении в период с 14 по 31 января проверки вещателя BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" на соблюдение им лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России.

Согласно статье 19.1 закона "О СМИ" прямой или косвенный контроль иностранных организаций не может превышать 20% в учредителе российского вещателя. Кроме того, иностранное юридическое лицо не вправе являться редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей вещание.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бритиш телевижн" на 99% принадлежит ООО "Универсал Коммуникатионс", бенефициаром которой является медиаменеджер Леонид Лазовский, а ещё 1% вещателя BBC World News в РФ принадлежит тому же Л.Лазовскому.

В РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаЧитать подробнее

По информации на сайте группы компаний Universal Communications, среди прочего, она предлагает телевизионный контент кабельным операторам. Отдел телепрограмм является официальным представителем таких каналов, как France24, Deutsche Welle TV, BBC World News, Bollywood HD, Fashion One, Mezzo, AMC, MGM HD,"Телеканал Деда Мороза" и других.

Кроме того, 10 января в Роскомнадзоре заявили, что в рамках проверки обнаружили на сайте Русской службы BBC "материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций". Речь идет о цитатах Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Проводится экспертиза на "соответствие данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства".

Представитель BBC в связи с этим сообщил "Интерфаксу", что корпорация работает в соответствии с законодательством и всегда готова пояснить, как освещает те или иные события в случае обращения представителей соответствующих надзорных органов.

17 января Роскомнадзор направил повторный запрос вещателю телеканала BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" о предоставлении дополнительных документов, "подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ" из-за того, что представленные 16 января сведения "не являются исчерпывающими".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Би-Би-Си, RT

Новости по теме

В России
Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в РоссииРоскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в России
Проверки начались после того, как у российского телеканала RT возникли проблемы в ВеликобританииПодробнее
 Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в ВенесуэлуВласти РФ опровергли слухи об отправке военных в Венесуэлу
Ранее появились сообщения об отправке Москвой самолета с военнослужащими в южно-американскую странуПодробнее
 В Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернетаВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета
Глава комитета по информационным технологиям считает, что давление Запада на РФ вполне может привести к таким последствиямПодробнее
 Запуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетой
Накануне в СМИ сообщалось о проблемах с разгонным блоком "Фрегат", выявленных на космодроме Куру во французской ГвианеПодробнее
В Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупциюВ Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупцию
В министерстве пояснили, что обстоятельствами непреодолимой силы могут считаться болезнь или семейные обстоятельстваПодробнее
 Украденную из Третьяковки одновременно с Куинджи шубу найти "по горячим следам" не удалосьУкраденную из Третьяковки одновременно с Куинджи шубу найти "по горячим следам" не удалось
Материальный ущерб составил 250 тыс. рублейПодробнее
 Суд арестовал сенатора АрашуковаСуд арестовал сенатора Арашукова
Защита просила отпустить его под домашний арест или под залог в размере до 10 млн рублейПодробнее
 Роскомнадзор проверит Apple на локализацию данных россиян в РФРоскомнадзор проверит Apple на локализацию данных россиян в РФ
Проверка начнется 1 февраля и продлится месяцПодробнее
 Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языкомЗадержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии заявил на допросе, что ему нужен переводчикПодробнее
 В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС
Создать рабочую группу решили после выступления патриарха КириллаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в РоссииВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернетаВ миреМадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенцииВ РоссииВ Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупциюВ миреОбыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта

Глава ЦБ опровергла хранение золотого запаса Венесуэлы в России

Нерезиденты в декабре снизили вложения в ОФЗ на 8 млрд рублей

Арестованная активистка "Открытой России" Шевченко успела увидеть дочь перед ее смертью

Продукты питания в России в 2018 году дорожали в четыре раза быстрее, чем в ЕС

Международные резервы РФ с 18 по 25 января выросли на $200 млн

Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Трамп заявил, что гуманитарный кризис у южной границы США хуже, чем в Афганистане

"Росгеология" окончательно исключит Горринга из управления "дочек" в течение двух недель

Более 40 обысков проведены по делу семьи Арашуковых о хищении газа

Мэром Махачкалы избран экс-глава управы Басманного района Москвы Дадаев

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что бог хотел видеть Трампа президентом

Обыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта

Обыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспортаПредполагается, что взятка за покупку транспорта у польского и чешского предприятий могла достигать 20 млн евро Подробнее

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес перешел в "Арсенал"

Призовой фонд турнира легкоатлетов "Русская зима" составит 2,5 млн рублей

Британские депутаты откажутся от февральских каникул из-за Brexit

Совкомбанк подал в ФАС ходатайство на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка

ЦБ РФ выявил случаи введения в заблуждение граждан, сдающих биометрию

Черчесов внес 56 игроков в расширенный список на отборочные матчи ЧЕ

Но их имена он пока еще не озвучил Подробнее

Аномальное тепло задержится в Москве до следующей недели

Greenpeace заявил об угрозе полного уничтожения лесов в Приморье

Европарламент признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Российская теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге

Российские спортсмены выступят европейских играх под флагом РФ

Имя Мария в 2018 году стало самым популярным среди родившихся в Москве девочек

Глава Карачаево-Черкесии прокомментировал арест сенатора Арашукова

ЦБ будет сокращать список "отказников" по банковским операциям

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');