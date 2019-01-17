В МЧС назвали предварительную причину пожара в офисном центре в Перми

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возгорание в офисном центре в Перми, по предварительным данным, произошло из-за нарушений в эксплуатации электроприборов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

По данным ведомства, очаг возгорания был обнаружен в танцевальной студии на третьем этаже, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Во время спасательной операции из здания были эвакуированы 50 человек.

В пресс-службе краевого МЧС агентству "Интерфакс" уточнили, что, по предварительным данным, четыре человека пострадали во время эвакуации через окно.

В свою очередь в пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, что проверка по факту происшествия может продлиться до десяти дней, ей занимаются краевая и районная прокуратуры. "Проверка уже началась. Будет проверяться соблюдение требований пожарной безопасности на объекте", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, пожар в офисном центре по улице Монастырская, 12А произошел днем в четверг. Спасатели эвакуировали людей с третьего и четвертого этажей с помощью пожарной лестницы.

В результате инцидента пострадали 14 человек, из них госпитализированы шестеро, в том числе беременная женщина. В этот же день она родила ребенка в родильном отделении больницы. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации либо им была оказана помощь на месте.

В здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.